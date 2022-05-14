Неділя буде теплою: прогноз погоди в Україні на 15 травня

У неділю, 15 травня, в Україні буде тепло та сухо.
Погода буде мінливо хмарною.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, за прогнозами синоптиків, 15 травня, в Україні буде переважно сухо. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, на узбережжі морів до 16°, вдень 17-22°, на півдні країни, Закарпатті та Прикарпатті до 26°.
15-16 травня у північних, більшості західних, Вінницькій, Полтавській, Харківській, Одеській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
У Києві 15 травня також буде сухо. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень близько 20°. 15-16 травня у столиці та області переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, раніше доктор географічних наук Світлана Бойченко зазначила, що цього року травнева погода буде теплішою, ніж торішня. У травні на українців чекають дощі, через що приходу раннього літа очікувати не варто, пише "УНІАН".
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