81-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

Карти Таро допомагають зрозуміти підказки Всесвіту.

Людство протягом віків хотіло знайти майбутнє і вигадувало для цього різноманітні способи. Одним з таких способів стало читання карт Таро, які з’явилися у Середньовічній Європі, швидко завоювали популярність та не втратили її у нинішню епоху гаджетів. Таро найкраще підходить для того, щоб аналізувати свої вчинки та прогнозувати наслідки, тому користуйтеся цим надбанням людства.

Що ж на нас усіх чекає 15 травня 2022 року, у 81-й день війни.

Розпочинає наш розклад карта Таро під назвою "Десятка жезлів". Вона говорить про тяжкі часи та про те, що ви себе перевантажуєте. Зараз ви можете зіштовхнутися з великими випробуваннями. Не зупиняйтеся на своєму шляху. Просто докладіть зусиль і пройдіть цей складний шлях.

Помізкуйте над тим, чому ви вважаєте, що цей складний шлях маєте пройти самостійно. Шукайте підтримки та опори.

Через те, що ви себе перевантажуєте, можете втратити свою першочергову ціль у роботі та кар’єрі. Не варто так робити. Спробуйте протягом прийдешнього тижня з’ясувати, чому ви опинилися у такій ситуація і як її виправити на краще. А щоб прогнати важкі думки з голови, влаштуйте домашнє тренування перед роботою, можливо, це будуть силові вправи або легка медитація та йога.

Пройдіть цей нелегкий період з високо піднятою головою, навіть, якщо вас обмежують борги, проблеми та обов’язки, не втрачайте вашу мету з поля зору.

Продовжує наш розклад карта Таро під назвою "Сімка жезлів". Ця карта говорить про відстоювання своїх прав. Починається складний період, а тому не дозволяйте іншим людям сумніватися у своїй позиції на роботі. Не виключено, що вам доведеться зіткнутися з заздрістю та в’їдливими нападками з боку колег. Не опускайте руки, якщо будете захищатися, то зможете поставити їх на місце.

Сприймайте вашу кар’єру зараз як поле бою, де виживе лише найсильніший. Мужньо захищайте себе і рішучо відбивайтесь від зауважень про вашу роботу. Не дозволяйте собі та іншим сумніватися у вашій позиції. Якщо бардак на роботі заважає вам продумати стратегію подальших дій, спробуйте ненадовго перемкнутись на щось інше, приміром, зверніть увагу на курси, які підвищать вашу кваліфікацію. Замисліться над тим, якими ресурсами ви володієте, проведіть ревізую, щоб краще їх використовувати.

Завершує наш розклад "Четвірка мечів". Вона говорить про те, хочете ви цього чи ні, проте потрібно взяти паузу. Для нового ривка потрібні сили, а їх спочатку треба накопичити. Змиріться з тим, що буде простій та затишшя. Деякі ідеї на місяць доведеться просто "заморозити".

Проте не сприймайте цей час як катастрофу краще використайте його як час для роздумів та накопичення цікавих ідей для заробітку. Ризикувати не варто, дочекайтеся кращих часів. Замисліться над тим, що в житті бувають періоди, які треба просто пережити, навіть якщо вони затягуються на довгі дні, проте, слід поводитися спокійно і знати, що за найтемнішою ніччю настає світанок.

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