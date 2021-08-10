Гороскоп на 10 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают двигаться дальше.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 10 августа 2021 рассказывает, что Ракам следует ожидать определенных ограничений, а Девам не стоит бояться нового.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 10 августа 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Двойка мечей"
Вы знаете, что делать, но не решаетесь сделать первый шаг. В отношениях вам могут сделать больно. На работе ожидайте новых вызовов.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Семерка жезлов"
Защищайте свои позиции. В отношениях проявите характер. А на работе продемонстрируйте профессионализм.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Паж жезлов"
Двигайте вперед. В любви преодолевайте препятствия на пути к выбранной цели. Действуйте активно на работе.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Пятерка пентаклей"
Ожидайте определенных ограничений. В отношениях партнер или партнерша могут быть скупыми. На работе надо затянуть пояса.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Семерка кубков"
Не гонитесь за всем и сразу. В любви выберите одну цель. На работе следует определить собственные приоритеты.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Дурак"
Первый шаг — это всегда тяжело. В отношениях не бойтесь нового. А на работе начните новый проект.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Королева жезлов"
Защищайте свои позиции. В отношениях продемонстрируйте страсть. На работе стоит активизироваться.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Двойка жезлов"
Перед вами открываются новые возможности. В отношениях попробуйте сделать первый шаг. На работе оцените свои возможности.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Пятерка кубков"
Время разочарований наступило. В любви не завидуйте никому. На работе остерегайтесь врагов.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Звезда"
Вам светит счастливая звезда. В отношениях двигайтесь навстречу друг другу. А на работе попробуйте что-то интересное.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Рыцарь кубков"
Задумайтесь над улучшением финансового положения. В любви прислушайтесь к голосу внутри. В рабочих делах доверяйте интуиции.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Девятка пентаклей"
Вы достигли немало — действуйте так и в дальнейшем. В отношениях стоит расслабиться. На работе вы добьетесь успеха.
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