Гороскоп на 19 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 19 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают понять нашу душу.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 19 июля 2021 рассказывает, что в Близнецов начнется новый период, Ракам не стоит сожалеть потерями.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 19 июля 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Дурак"

Не бойтесь решиться на первый шаг. В отношениях попробуйте что-то новое. На работе начните новый проект.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Королева жезлов"

Проявите скрытый внутренний огонь. В любви пусть доминирует страсть. На работе стоит продемонстрировать активность.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Двойка жезлов"

Вскоре начнется что-то новое. В отношениях перед вами открыт весь мир. А на работе стоит выходить на международный уровень.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Пятерка кубков"

Не жалейте за тем, что потеряли. В отношениях любви осталось очень мало. А в движении по карьерной лестнице лучше сделать перерыв.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Десятка мечей"

Однажды упав, будет трудно потом подняться. В любви возможные конфликты. На работе остерегайтесь недоброжелателей.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Дьявол"

Искушения ждут вас со всех сторон. В отношениях решите, стоит поддаться искушению. А на работе соблазна могут мешать двигаться по карьерной лестнице.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Луна"

Скрытое станет явным. В любви действуйте осторожно, потому что ваши страхи вам мешать. На работе не обращайте на свои комплексы.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Звезда"

Вам светит счастливая звезда. В отношениях, как и на работе, надейтесь на лучшее.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Девятка жезлов"

Не создавайте себе проблемы. В любви ожидайте вызовов. А в движении по карьерной лестнице появятся преграды.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Король кубков"

Раскройте свое сердце. В отношениях прислушивайтесь к совету мудрого мужа. На работе стоит услышать голос интуиции.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Тройка мечей"

Будет трудно. В любовных отношениях может появиться кто-то третий. А в рабочих вопросах будут новые вызовы.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Не создавайте сами себе проблемы. В отношениях не стоит устраивать ссоры. А на работе возьмите паузу.

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