Гороскоп на 24 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро показывают вероятное будущее.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 24 августа 2021 рассказывает, что Тельцам стоит прислушаться к мудрым советам, а Близнецам — быть сильными.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 24 августа 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Четверка мечей"
Время отдохнуть. В отношениях возьмите паузу. А на работе подумает об отгуле — вам надо восстановить силы.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Король кубков"
Прислушайтесь к мудрым советам. В любви раскройте ваше сердце. На работе уравновесит ваши эмоции.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Сила"
Будьте сильными. В отношениях продемонстрируйте силу характера, а на работе — профессионализм.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Четверка жезлов"
Хорошее время для сотрудничества. Выведите отношения на более высокий уровень. А на работе смело подписывайте договоры.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Девятка жезлов"
Не стоит запутываться в "трех соснах". В отношениях вы сами создаете себе проблемы. На работе стоит преодолеть вызовы.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Двойка кубков"
Двигайтесь навстречу друг другу. В любви идите дальше. На работе ищите единомышленников.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Десятка кубков"
Расслабьтесь и наслаждайтесь тем, что имеете. В отношениях не оскорбляйте друг друга. На работе действуйте активно.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Влюбленные"
Ищите не только секс, но и понимание. В любви позаботьтесь о поддержке. На работе ваша любовь вас вдохновлять.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Двойка мечей"
Может быть больно. В отношениях спрячьте свое сердце. На работе остерегайтесь вызовов.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Семерка жезлов"
Защищайте то, что дорого вам. В любви отстаивайте свои позиции. Пойдите в глухую оборону на работе.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Дурак"
Не бойтесь делать первый шаг. В отношениях попробуйте что-то сделать первой или первым. На работе попробуйте начать новый проект.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Смело двигайтесь вперед. Добавьте сексуальность в отношениях. На работе добавьте активности.
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