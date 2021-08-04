Гороскоп на 4 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 4 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют понять самого себя.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 4 августа 2021 рассказывает, что Львам следует быть осторожными, а Девам будет трудно.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 4 августа 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Учите вперед на всех парах. В отношениях продемонстрируйте страсть. Смело двигайте навстречу приключениям на работе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

Время для улучшения финансовой ситуации наступил. В отношениях выберите общую финансовую цель и ищите лучшую работу.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Девятка пентаклей"

Вы достигли немало. Не потеряет этого. В любви позвольте быть немного слабее. А на работе продемонстрируйте характер.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Солнце"

Дела улучшаются. Наслаждайтесь отношениями. А в движении по карьерной лестнице не бойтесь высказывать собственное мнение.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Пятерка мечей"

Вас могут обмануть. В отношениях и в общении с коллегами стоит проявить сильную осторожность.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Десятка жезлов"

Будет трудно, но вы справитесь. В отношениях не берите на себя лишний груз. А на работе избегайте конфликтных ситуаций.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Король жезлов"

Продемонстрируйте характер. В отношениях покажите страсть. А в рабочих делах проявите силу воли.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Паж пентаклей"

Создайте финансовый план. В отношениях остерегайтесь аферистов. На работе начните новый проект.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Девятка кубков"

Наслаждайтесь тем, что имеете. В любви раскройте шире сердце. А на работе прислушайтесь к голосу сердца.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Колесница"

Все меняется. Стоит отправиться в романтическое путешествие со второй половинкой. А на работе возможны командировки.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Колесо Фортуны"

Ожидайте что-то новое в жизни. Отношения изменяются. А на работе позаботьтесь о финансовой подушку.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Шестерка кубков"

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