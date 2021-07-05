Гороскоп на 5 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют понять мудрость.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 5 июля 2021 рассказывает, что Тельцам стоит проявить характер, а Ракам надо раскрыть душу шире.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 5 июля 2021 для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Шестерка пентаклей"
Тщательно работайте и получите результат. В отношениях стоит доверять партнеру в сфере финансов. На работе стоит попросить премию.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Король мечей"
Нужно проявить характер. В любви не стоит оскорблять друг друга. В рабочих делах проявите внутреннюю мощь.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Десятка пентаклей"
Ситуация полиншиться. В отношениях вы получите прочный фундамент. А на работе стоит начать новый проект.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Рыцарь кубков"
Откройте свою душу шире. В любви погрузитесь в эротические приключения. Добавьте драйвовости на работе.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Справедливость"
Ищите баланс. В отношениях уравновесьте ваши мысли и эмоции. А на работе действуйте критически по отношению к себе.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Иерофант"
Время стать ответственным за свою жизнь. В отношениях действуйте рационально. А на работе стоит заняться юридическими вопросами.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Четверка кубков"
Не отказывайтесь от новых возможностей. Отношения будут вас вдохновлять. А в движении по карьерной лестнице стоит поискать что-то новенькое.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Четверка пентаклей"
Нужно экономить. В отношениях не разбрасывайтесь деньгами. На работе наведите порядок в финансах.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Восьмерка мечей"
Решите то, что связывает вас. Откройте глаза на ваши отношения. А на работе боритесь за свои идеи.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Мир"
Ищите гармонию. Наслаждайтесь любовью. На работе предложите новый проект.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Королева мечей"
Защищайте свои позиции. В отношениях не делайте больно второй половинке. В рабочих ситуациях проявите интеллектуальный составляющая.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Восьмерка жезлов"
Вы двигаетесь в правильном направлении. В отношениях прислушивайтесь к мудрым советам. Добавьте активности на работе.
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