Гороскоп на 9 декабря для всех знаков зодиака по картам Таро.

Гороскоп на 9 декабря для всех знаков зодиака по картам Таро.

Карты Таро подсказывают, что делать дальше.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 9 декабря 2021 г. рассказывает, что Близнецам следует поработать над чувствами, а Ракам не стоит гнаться за всеми целями сразу.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 9 декабря 2021 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Двойка жезлов"

Доверяйте своей интуиции. В отношениях двигайтесь вперед. На работе изо всех сил сопротивляйтесь вызовам.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

Впереди возможны определенные ограничения. В отношениях придется затянуть пояса. На работе не стоит быть расточительным.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Королева кубков"

Работайте над чувствами. В отношениях поймите, что вам действительно хорошо. Прислушайтесь к совету мудрой женщины.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Семерка кубков"

Не надо гнаться за всеми целями сразу. В любви сконцентрируйтесь на отношениях с партнером. На работе нужно определиться, куда следует двигаться.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Маг"

Уравновешивайте свои желания и чувства. На работе избегайте новых вызовов. А в отношениях нужно добавить страсти.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Работайте над отношениями. Не дайте себе сделать больно в любви. Прислушивайтесь к голосу сердца.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Четверка жезлов"

Хороший день для заключения сделок. В отношениях попробуйте что-нибудь новое. На работе проявите профессионализм.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Король кубков"

Вы знаете, что вам нужно. На работе смело двигайтесь вперед, а в отношениях покажите свою силу.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Колесо Фортуны"

Попробуйте что-нибудь новое. На работе и в отношениях ждите перемен, поэтому будьте осторожны.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Шестерка мечей"

Вам могут сделать больно. В отношениях не стоит сконцентрироваться только на быту. На работе создайте план дальнейших действий.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Туз мечей"

Ум – вот ваше основное оружие. Ожидайте новых испытаний на работе. А в отношениях продемонстрируйте свою силу.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Туз кубков"

Работайте над вашими эмоциями. На работе не следует их показывать. А в отношениях стоит расслабиться.

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