Почти не видно солнца: Каир накрыла мощная песчаная буря

В столице Египта закрыли школы.

Песчаная буря покрыла египетскую столицу Каир.

Об этом рассказали в ТСН. Ранок 9 декабря.

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Пользователи выложили в Сеть видео, где видно, как пятиметровая стена из песка приближается к Каиру. Буря сопровождалась ветром скоростью до 60 км в час. Из-за непогоды почти сутки не было видно солнца.

В Каире и близлежащих городах закрыли школы, а людям рекомендовали по возможности оставаться дома.

Новости мира: Каир накрыла песчаная буря

Как сообщалось, Испанию накрыло снегом: метель налетела на минимум десять регионов. Чуть ли не больше досталось Жирони. Водителям вьюги там прибавили хлопот. Десятки транспортных средств оказались заблокированными под заносами. На дорогах образовались пробки.

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