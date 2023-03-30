Как Китай, Россия и США поделят мир — прогноз астролога

Эксперты высказывают два полярных мнения по поводу китайской выгоды в контексте повышения ядерной ставки Кремлем. Одни говорят, что этим Путин поставил Си Цзиньпина в откровенно неловкое положение. Другие — что Пекину выгоден ядерный шантаж, ведь это позволит Поднебесной установить сферу влияния "Пекин-Вашингтон". Что об этом говорят звезды? Знал ли Си Цзиньпин о намерениях Кремля? Согласовал ли их Путин?

Об этом рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua астролог, хиромант и специалист системы архитектурного планирования Васту-шастра Владимир Бадиян.

"Китай сейчас доволен, потому что делает то, что ему нужно делать. Он однозначно будет сейчас сближаться с Россией. Но с Соединенными Штатами у Китая тоже будет сотрудничество. Пока ему нужно, чтобы Россия с Америкой не имела никаких контактов. Америка не заинтересована в поэтому, чтобы Путин куда-то шел, Китай не заинтересован, чтобы Россия сближалась с Европой, им выгоднее, чтобы Россия была ближе к Китаю, но у Китая абсолютно ничего хорошего для России нет. ослабли", — отметил астролог.

По словам специалиста, КНР будет делать все для того, чтобы ослабить РФ и США.

"Китай сейчас будет входить в какие-то союзы с Америкой. У них будут определенные договоренности. Внешне это может выглядеть как-то иначе. С Россией Китай точно будет сходиться. Внешне может выглядеть, что они ближе к России. Я думаю, Китаю нужно лет 20, чтобы выйти на тот уровень, чтобы со Штатами идти прямо. Я считаю, что у Китая сейчас есть самая сильная стратегия", — отметил Владимир Бадиян.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее известная украинская провидица Людмила Хомутовская отметила, что очень активной будет борьба на юге и севере страны. Она рассказала, какие три украинских города находятся под угрозой ракетных ударов и дала прогноз для жителей.

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