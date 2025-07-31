Победительница "Битвы экстрасенсов" предсказала новые катастрофы в России: что произойдет

Яна Пасынкова

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Победительница «Битвы экстрасенсов» таролог Яна Пасынкова сделала предсказание о вероятных катастрофах в России.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Таролога спросили ее зрители, будут ли у РФ еще какие-то проблемы после мощного землетрясения. Она убеждена, что РФ ждут катастрофы.

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«Да, будут. Это будет связано со всем, что касается воды. Второе — как-то они массово все «об**рутся». Это смешно, но там будет какая-то «палочка», вирус, холера. Главное, чтобы оно знало границы», — сказала Яна Пасынкова.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.