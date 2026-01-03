Полнолуние волка 3 января 2025: что стоит сделать в этот день

Полнолуние / © ТСН.ua

Реклама

Полнолуние волка, приходящаяся на 3 января 2025 года, традиционно считается временем повышенной чувствительности и внутреннего переосмысления. В этот период астрологи советуют сбавить темп и обратить внимание на эмоциональное состояние, ведь именно от этого зависит, насколько гармонично человек войдет в новый год. Именно поэтому есть вещи, которые в полный день стоит сделать.

Что стоит сделать в полнолуние волка

Прислушаться к своим эмоциям

Полнолуние обостряет чувства, поэтому важно честно ответить себе, что именно беспокоит и требует внимания.

Завершить незаконченные дела

Этот день хорошо подходит для подведения итогов, закрытия старых вопросов и отпускания утратившего актуальность.

Реклама

Навести порядок в доме

Легкая уборка или упорядочение пространства помогает восстановить ощущение безопасности и контроля.

Провести время с близкими

Полная Волка символически связана с темами семьи и поддержки. Спокойное общение укрепляет эмоциональные связи.

Позаботиться об отдыхе и сне

Качественный отдых в этот период особенно важен — помогает снизить напряжение и стабилизировать состояние.

Записать мнения и намерения

Полезно зафиксировать планы на ближайшее время или то, от чего вы хотите отказаться в новом году.

Реклама

Полная волка — это не о скорых решениях, а о внутренней ясности. Внимательность к себе в этот день поможет более спокойно и осознанно двигаться дальше.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.