"Политическая пощечина Путину": эксперт объяснил, чем для России обернется свержение Мадуро

свержение режима Мадуро является личным ударом по Путину

В субботу, 3 января, мир всколыхнула новость об успешной военной операции США в Венесуэле. Президент Дональд Трамп заявил о захвате и вывозе из страны диктатора Николаса Мадуро . Эти события могут кардинально изменить расклад сил на нефтяном рынке и ударить по экономике России.

Об этом рассказал капитан 1 ранга запаса ВМС, военный эксперт Андрей Рыженко в эфире телеканала КИЕВ24.

Политическая пощечина Кремля

По словам эксперта, свержение дружественного в Москву венесуэльского режима является мощным сигналом.

«Свержение американцами режима Мадуро является политической оплеухой для Путина», — отметил Рыженко.

Россия годами поддерживала диктатуру в Венесуэле, вкладывала ресурсы и политический капитал. Теперь этот форпост потерян в результате молниеносной операции, которую, вероятно, совершило элитное спецподразделение США «Дельта».

Нефть как оружие против РФ

Однако главная угроза России кроется в экономике. Венесуэла владеет самыми большими разведанными запасами нефти в мире. Смена режима и потенциальное снятие санкций могут открыть шлюзы для венесуэльской нефти на мировом рынке.

Рыженко отмечает, что сегодняшние события могут привести к дальнейшему падению цен на нефть . Это, в свою очередь, повлияет на способность РФ вести войну против Украины, ведь нефтедоллары остаются главным источником финансирования российской армии.

Напомним, Мадуро и его супруге выдвинули обвинения в США. Генпрокурор США назвала задержанного президента Венесуэлы и его супругу вероятными международными наркоторговцами.

В то же время у венесуэльского правительства нет информации о местонахождении президента Николаса Мадуро. Поэтому в Венесуэле требуют от США немедленных доказательств того, что Мадуро и его жена живы и находятся в безопасности.