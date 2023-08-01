Суперлуние 1 августа 2023: гороскоп для всех знаков зодиака

Суперлуние – особое время в году.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на Суперлуние 1 августа 2023 года рассказывает, что Овнам нужно отдохнуть, а Девам – не бояться делать первый шаг.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на Суперлуние 1 августа 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Четверка мечей"
Надо отдохнуть. В отношениях следует расслабиться. А на работе – взять отгул.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Мир"
Ищите гармонию. В отношениях сбалансируйте чувство и разум. На работе найдите людей, которым вы доверяете.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Восьмерка жезлов"
Движение вперед. В отношениях не стоит остановиться. На работе следует занять об активной позиции.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Верховный жрец"
Проверяйте документы. В отношениях пора выйти на новый уровень. В рабочих моментах пора замедлиться.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Пятерка кубков"
Не стоит унывать. В отношениях может быть больно, но ситуация наладится. Не торопитесь на работе.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Дурак"
Не бойтесь делать первый шаг. На работе начните новый проект. В отношениях надейтесь на перемены.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Восьмерка пентаклей"
Работайте и получите достойный результат. На работе следует лучше действовать. В отношениях выберите общую цель для движения вперед.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Девятка жезлов"
Не берите на себя больше, чем можете донести. В отношениях следует налаживать коммуникацию. На работе ищите партнеров.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Семерка мечей"
Будьте внимательны, чтобы вас не обманули. На работе остерегайтесь врагов. В отношениях вас могут оскорбить.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Восьмерка мечей"
Вы знаете, что делать, но боитесь сделать первый шаг. На работе ждите испытаний, а на работе – вызовов.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Туз пентаклей"
Ситуация значительно улучшается. В любви наслаждайтесь чувствами. А на работе пожинают плоды успеха.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Тройка жезлов"
Открывайте новые горизонты. В отношениях открывайте что-нибудь новое. На работе действуйте активно.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
В этом году Ламмас, древний праздник августа совпадает с полнолунием и Суперлунием.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
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