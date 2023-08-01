В ВСУ рассказали об успехах на Таврическом направлении

Украинские Силы обороны продолжают работать на Таврическом направлении и уничтожать оккупационные войска.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский.

"На Таврическом направлении продолжается работа Сил обороны. Артиллерийские подразделения нашей армии в течение суток выполнили 425 огневых задач", — говорится в сообщении.

По его словам, в течение суток было уничтожено 22 единицы военной техники армии РФ. В частности, 3 ББМ, 7 единиц артиллерийских систем и минометов, 1 РСЗО, 1 единица средств ПВО, 1 БпЛА, 9 единиц автомобильной и специальной техники.

Кроме того, украинские защитники ликвидировали пять складов боеприпасов противника.

За минувшие сутки, 31 июля, было уничтожено полтысячи оккупантов.По состоянию на 1 августа 2023 г. ВСУ уничтожили 246 690 солдат армии Российской Федерации. Враг потери еще пять танков и десять дронов.

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