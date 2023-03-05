Таропрогноз на 6-12 марта 2023: что карты нам предвещают

Карты Таро на протяжении сотен лет используют в качестве инструмента для гадания. Но только в XX веке их стали использовать психологи в качестве метафорических карт. Карты Таро могут рассказать не только о вероятном будущем, но и о наших страхах, желаниях, мечтах, вызовах и проблемах.

Узнайте, что ожидает вас в течение 6-12 марта с помощью тарологического прогноза от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Отшельник"

Эта карта Таро символизирует поиск внутренней мудрости, страх открытия тайн, желание узнать правду любой ценой и потребностью в самоанализе. Речь идет о том, что перед строительством отношений следует сначала разобраться с собственными комплексами.

Сейчас стоит задуматься – двигаться дальше или разрывать отношения, чего вы от них хотите на самом деле. Сделайте перерыв в погоне под названием отношения, откажитесь от чужих мыслей о вашей любви. Нужно все взвесить, чтобы двигаться дальше. Не бросайтесь в реку страсти торчком головой.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Пятерка жезлов"

Эта карта говорит о соперничестве, мелких проблемах, маленьких неприятностях и вызовах. Однако – это лишь пустые разговоры, а не серьезные ссоры. Единственное с чем сейчас стоит бороться на работе – это ситуации, когда окружение навязывает вам свои мысли. Перестаньте в движении по карьерной лестнице раздражаться по пустякам.

Также сначала наведите порядок с вашими стремлениями в карьере, а затем уже двигайтесь к новым вершинам. Пора найти истинные приоритеты. Попытайтесь сотрудничать с коллегами, которые вас окружают, а не бороться с ними.

Таропрогноз на финансы

Карта недели "Королева мечей"

Чтобы получить больше, будьте серьезными, объективными и целеустремленными. Сейчас хорошее, но в то же время тяжелое время, чтобы достичь выбранной цели. Проявите силу воли и характер. Для того чтобы получить то, чего вы хотите, стоит погасить эмоции.

Быстро решайте свои проблемы. Четко осознайте, где нужно действовать, а где переждать. Адекватно оценивайте близких людей и ситуацию. Ваши знания также помогут вам добиться результатов.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

Ретроградный Меркурий закончился. Собрали вам советы, что нужно делать.

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