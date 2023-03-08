Протесты в Грузии: прошедшее за ночь 8 марта 2023 года

В Грузии 7 марта 2023 года был принят, несмотря на сопротивление оппозиции и активистов, закон об иноагентах. Он, по всей видимости на российском примере, значительно подавляет свободы не только правозащитников и оппозиционной прессы, но и многих не связанных с политической жизнью категорий граждан. Потому люди вышли на протесты.

В конце концов вспыхнули стычки. Со стороны протестующих в правоохранителей полетели коктейли Молотова. Есть пострадавшие среди митингующих и представителей СМИ.

Однако в ночь на 8 марта 2023 года силовики устроили жесткий разгон протестующих с помощью водометов и слезоточивого газа.

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Также правоохранители начали задерживать протестующих.

Ночью в Грузии разогнали протест перед зданием парламента: люди остались за баррикадами силовиков. Участники протеста сбегали в переулки, пишут местные Telegram-каналы. Тем временем машины с силовиками продолжают прибывать в центр города.

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