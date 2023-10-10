Таропрогноз на 9-15 октября 2023: что карты нам предвещают

Карты Таро, появившиеся несколько столетий назад, в XXI веке стали фактически символом новой эпохи — движения в культуре, религии, философии, науке. Речь идет о росте значения индивидуального мировосприятия в духовных исканиях и смешении разнородных культурных, религиозных и научных традиций. На развитие карт Таро имело влияние и христианство, и язычество, поэтому этот инструмент для гадания смело можно назвать атрибутом New Age, ведь если вы не гадаете на картах, то точно слышали о них или видели в фильмах.

А для того, чтобы узнать больше о возможном будущем, читайте таропрогноз от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Королева кубков"

Эта карта относится к так называемым фигурным картам или картам двора. Эта карта рассказывает о мягкости, осознании чувств и образном мышлении. То есть, эта карта Таро в любви предлагает двигаться, как вода, потому что именно эту астрологическую стихию представляет "Королева кубков".

В течение этой недели следует проявить доброту и понимание, гармонизировать свои чувства и обрести внутренний баланс, овладеть мудростью и получить целебную силу от всего, что вы делаете.

Не исключено, к вам потянутся люди, нуждающиеся в поддержке и сочувствии. Также, чтобы удачно двигаться, следует избавиться от злобы и обид и стать более участливым, как в отношении себя, так и в отношении других.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Девятка кубков"

Эта карта рассказывает об осуществлении желаний, эмоциональном удовольствии, чувственности и т.д. Ваши мечты в скором времени станут реальностью, если, конечно, приложить к этому усилия. Также речь идет о простых радостях жизни, веселой компании и нетерпимости к любым ограничениям. Не забывайте за ответственность за свои желания перед Вселенной.

Гордитесь своими достижениями, радуйтесь своему делу. Но будете осторожны – слишком долго греться в лучах собственной славы тоже не стоит. Помните о том, что зависть рождает образы, уничтожает любовь и заставляет завистников воспользоваться манипуляциями. Обращайте внимание и на другие точки зрения.

Сейчас все шансы Вселенной – на вашей стороне.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Король кубков"

Эта карта говорит о том, что в ситуации, в которой вы оказались, стоит проявить стабильность, мудрость, дипломатичность, благородство и поддержку. Сейчас следует проверить на верность чувству, не сводят ли они сейчас вас в заблуждение. Сочувствуйте чужим недостаткам и недостаткам. Однако сдерживайте собственные чувства, однако – не инстинкты. Трезво оценивайте ситуацию. Создайте спокойную атмосферу.

Будьте уверены в выбранном пути. Спокойно относитесь к происходящему вокруг. Правильно выполняйте свою работу, понимайте и учитывайте обстоятельства. Примите слабые и сильные стороны.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

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