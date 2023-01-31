Таропрогноз на февраль 2023: что карты нам предвещают

Карты Таро пришли к нам из глубины веков, но до сих пор остаются важным эзотерическим и психологическим интересным артефактом, поэтому воспользуйтесь их мудростью, чтобы достичь лучшего саморазвития. Поэтому предлагаем вам ознакомиться с тарологическим прогнозом на февраль 2023 года от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта месяца "Двойка мечей"

Эта карта свидетельствует о подавлении эмоций и чувств. Также речь идет о нежелании смотреть правде в глаза. Сейчас вы говорите одно, а делаете совсем другое. Поэтому нужно успокоиться и побыть немного недоступным другим людям. Не отрицайте своих чувств и не игнорируйте правду. Также вас могут раздирать сомнения. Избавьтесь от нежелания делать выбор.

Вы сделали барьер вокруг сердца и не хотите пускать туда кого-нибудь. Теперь вы не можете честно разобраться со своими эмоциями. Поэтому нужно быть открытыми, раскованными и не бояться правды.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта месяца "Четверка кубков"

Эта карта свидетельствует о сомнениях, нерешительности, самоанализе, эгоизме. Также она повествует о разрыве и разочаровании, желании идти своим путем, неуверенности в себе, важности самоанализа для исцеления душевных ран, определенной душевной черствости, отказе от подарков судьбы, ощущения беззащитности, отсутствии инициативы, апатии и пассивности, застоя в жизни.

Эта карта свидетельствует о периоде, когда мы погружаемся в себя, создаем защитные стены перед внешним миром и хотим делиться ни с кем, ни чувствами, ни мыслями. В такое время мы становимся абсолютными интровертами, но по иронии судьбы, именно этот период может оказаться для нас очень продуктивным, особенно если мы сохраним свою мотивацию. Хотя сейчас жизнь может нам казаться блеклой и неинтересной.

Ожидайте, что судьба подарит вам важный шанс и вы вернетесь к внутренней гармонии, достаточно только прибавить немного усилий. Но никто этого не сделает вас. Понимание себя станет первым шагом к возрождению.

Прогноз Таро на финансы

Карта месяца "Рыцарь пентаклей"

Эта карта рассказывает о труде, ответственности, настойчивости, реалистичности, традиционности, догматизме, верности, желании выполнить определенные задачи, но в то же время осторожность, боязнь потерять свой шанс, медленное продвижение вперед.

Сейчас стоит быть честным с самим собой и узнать, что трудолюбие может обернуться для вас отрицательными качествами. Сейчас нужно овладеть собой и выполнить работу, не имея к ней никаких чувств. Наведите порядок в финансах. Пора разбудить спящие принципы, чтобы улучшить свою жизнь.

Вы честны и серьезны, хотите вкладывать свое время и силы в свой проект, но без страсти и энтузиазма. Не скрывайте свои внутренние чувства. Избавьтесь от пессимизма, чтобы двигаться дальше. Не упустите свой шанс из-за страха перед переменами. Воспользуйтесь потенциальными возможностями и вы добьетесь успеха.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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