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Весеннее равноденствие 20 марта 2025 года: три медитации для роста

Весеннее равноденствие 20 марта 2025 года: три медитации для роста

Весеннее равноденствие – это идеальное время для медитаций, которые помогут настроить сознание на баланс, пробудить внутреннюю силу и посеять намерения на будущее. / Фото: ТСН.ua

Весеннее равноденствие 20 марта 2025 года открывает период внутреннего роста, обновления и гармонизации энергий.

Весеннее равноденствие 20 марта 2025 года – это мощный момент обновления, гармонии и перехода к активному развитию. Это время, когда следует сосредоточиться на собственном росте, очищении от старика и закладке намерений на будущее. Ниже приведены три медитации, которые помогут настроиться на энергию равноденствия.

Медитация пробуждения внутренней силы

Цель: активизировать свою внутреннюю энергию и готовность к новым начинаниям.

Как выполнить:

  1. Сядьте в удобное положение, закройте глаза.
  2. Представьте, что внутри вас спит зерно света — ваш только начинающий прорастать потенциал.
  3. Почувствуйте, как тепло Солнца равноденствия касается этого зерна, пробуждая его.
  4. С каждым вдохом представляйте, как они прорастают, выпускают корни в землю и тянутся вверх.
  5. Произнесите: "Я пробуждаю свою внутреннюю силу, я расту, я открыт/а к новым возможностям".
  6. Почувствуйте, как активируется энергия в вашем теле, наполняя вас силой для реализации намерений.

Медитация гармонии света и тени

Цель: восстановить баланс между внутренним и внешним, светом и тьмой.

Как выполнить:

  1. Зажгите свечу и сосредоточьтесь на ее пламени.
  2. Представьте, что одна половина вашего тела освещена солнечным светом, а другая окутана тенью.
  3. Осознайте, что обе эти части равнозначны и важны для вашего развития.
  4. Сделайте глубокий вдох, чувствуя, как свет и тень сливаются в гармонию, образуя единую цельную энергию.
  5. Произнесите: "Я принимаю все части себя, нахожу равновесие между внутренним и внешним".
  6. Ощутите покой и гармонию в своем сердце.

Медитация посева намерений

Цель: заложить энергетические семена для реализации желаний в новом цикле.

Как выполнить:

  1. Представьте, что перед вами – плодородная земля, готовая принять ваши семена.
  2. Мысленно сформулируйте три важнейших намерения, которые вы хотите воплотить в ближайшие месяцы.
  3. Представьте, как вы берете каждое намерение в виде зернышка и сажайте в землю.
  4. С каждым вдохом почувствуйте, как семена начинают прорастать, получая энергию Солнца равноденствия.
  5. Произнесите: "Я расту вместе со своими намерениями, мои мечты приобретают силы и формы".
  6. Завершите медитацию с благодарностью по возможности нового цикла.

Эти медитации помогут вам настроиться на энергию весеннего равноденствия, обрести гармонию и подготовиться к активному росту в будущем.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.

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