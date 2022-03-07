Арестович объяснил, почему не стоит верить в пугалку о "массированной бомбардировке"

Враг хотя и имеет десятки самолетов, но использовать их все одновременно просто не умеют.

Информация о массированных авиаатаках — это лишь попытка психологического давления, ведь на самом деле армия России не имеет навыков таких действий.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"Не оправдались все пугалки и надо сразу понять, в почему — они заключаются в том, что это российские службы информационно-психологической борьбы на хорошем украинском языке в украинских пабликах начинают рассылать информацию о том, что якобы вот последний финальный штурм, или массированная бомбардировка, "все конец, сдавайтесь". Чтобы разгонялась паника – первое. Второе – народ начал атаковать ставку верховного головкомандования, местную власть, власть военную и говорить, что вот вы ничего не делаете, видите, они анонсируют, а вы что и так далее. .", — испытал он.

Вместе с тем признал, что есть люди, которые нечаянно подыгрывают оккупантам в этом. Но потенциала у русской армии для таких действий просто нет. Хотя самолетов у россиян и много, но используют они только 100 из них, и уже почти половину украинцы уничтожили.

"500 самолетов группировок вокруг Украины, а используют они не более 100, из которых мы по меньшей мере 40 уже сбили. Почему? Потому что российская армия не умеет делать массовых авиационных ударов, не умеет. Это очень сложное действие, Соединенные Штаты потратили сотни миллиардов долларов, чтобы научить свои воздушные силы наносить те же воздушные удары и потратили на это 30 лет, имеют огромный опыт Вьетнама, Кореи и так далее, которого нет у российских войск. Они налетают маленькими отдельными группами – два, три, максимум четыре самолета, а такие удары малоэффективны. То есть они, конечно, могут снести жилой дом неуправляемой бомбой, но с военной точки зрения это ничто. Не то что 40-миллионную Украину, которая хочет бороться, на колени не поставит. Она даже не повлияет на оборону отдельного маленького городка. Что доказывают Ахтырка, Харьков, Чернигов, Сумы", — заверил Арестович.