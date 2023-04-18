Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Армия РФ атаковала беспилотниками и ракетами С-300 Славянск: что известно

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
876
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Армия РФ атаковала беспилотниками и ракетами С-300 Славянск: что известно

Фото: Вадим Лях.

Прошло без пострадавших.

В ночь на 18 апреля российские войска в ночь атаковали Славянск Донецкой области. Оккупанты ударили по городу ракетами С-300 и беспилотниками Shahed-136.

Об этом сообщил мэр Славянская Вадим Лях.

"В Славянске снова недоброе утро. Ночной обстрел города в течение двух часов. Ракеты С-300 и дроны-камикадзе "Шахеды", — говорится в сообщении Ляха.

По словам городского головы, зафиксировано два попадания: на улице Учительской и бульваре Пушкина. В результате вражеской атаки в городе повреждены пять многоэтажек, семь частных домов, охранный объект, медицинское заведение, развлекательный центр, бизнес-центр, автомобили.

По предварительным данным, прошел бех пострадавших.

Фото: Вадим Лях. / ©
Фото: Вадим Лях.
Фото: Вадим Лях. / ©
Фото: Вадим Лях.

Ночная воздушная тревога в Донецкой области

Ночью 18 апреля в 00:20 в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Об опасности сообщили в Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой областях и аннексированном Крыму. Появились сообщения о движении вражеских беспилотников.

После часа ночи мониторинговые каналы сообщали о взрывах в Славянске на Донетчине. По сообщениям в социальных сетях, взрывы были достаточно мощными. Официальной информации о ситуации в городе не поступало.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber .

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
876
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация