Армия РФ атаковала беспилотниками и ракетами С-300 Славянск: что известно

В ночь на 18 апреля российские войска в ночь атаковали Славянск Донецкой области. Оккупанты ударили по городу ракетами С-300 и беспилотниками Shahed-136.

Об этом сообщил мэр Славянская Вадим Лях.

"В Славянске снова недоброе утро. Ночной обстрел города в течение двух часов. Ракеты С-300 и дроны-камикадзе "Шахеды", — говорится в сообщении Ляха.

По словам городского головы, зафиксировано два попадания: на улице Учительской и бульваре Пушкина. В результате вражеской атаки в городе повреждены пять многоэтажек, семь частных домов, охранный объект, медицинское заведение, развлекательный центр, бизнес-центр, автомобили.

По предварительным данным, прошел бех пострадавших.

Фото: Вадим Лях.

Фото: Вадим Лях.

Ночная воздушная тревога в Донецкой области

Ночью 18 апреля в 00:20 в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Об опасности сообщили в Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой областях и аннексированном Крыму. Появились сообщения о движении вражеских беспилотников.

После часа ночи мониторинговые каналы сообщали о взрывах в Славянске на Донетчине. По сообщениям в социальных сетях, взрывы были достаточно мощными. Официальной информации о ситуации в городе не поступало.

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