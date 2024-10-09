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Армия РФ атаковала гериатрический центр на Херсонщине: есть пострадавшие

Армия РФ атаковала гериатрический центр на Херсонщине: есть пострадавшие

Россияне попали по гериатрическому центру во время обстрела Херсонщины/Фото: Херсонская областная прокуратура

Оккупанты из артиллерийского оружия обстреляли Степановку в Херсонском районе.

Российские войска в ночь на 9 октября нанесли удар по гериатрическому центру в Херсонской области. Пострадали два медработника.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.

По данным следствия, около 02:00 российские оккупанты из артиллерийского оружия обстреляли Степановку в Херсонском районе.

Враг попал по территории гериатрического центра. Двое медицинских работников получили ранения.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

К слову, в ночь на 9 октября российские войска атаковали Украину "Искандерами" и дронами. ПВО работала по вражеским целям в двух областях.

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