Армія РФ атакувала геріатричний центр на Херсонщині: є постраждалі

Окупанти з артилерійської зброї обстріляли Степанівку у Херсонському районі.

Російські війська в ніч проти 9 жовтня завдали удару по геріатричному центру в Херсонській області. Постраждали двоє медпрацівників.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, близько 02:00 російські окупанти з артилерійської зброї обстріляли Степанівку у Херсонському районі.

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Ворог поцілив по території геріатричного центру. Двоє медичних працівників отримали поранення.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

До слова, в ніч проти 9 жовтня російські війська атакували Україну "Іскандерами" і дронами. ППО працювала по ворожих цілях у двох областях.

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