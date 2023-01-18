Авиакатастрофа в Броварах: к месту трагедии несут цветы и детские игрушки (видео)

В Броварах к месту падения вертолета небезразличные несут цветы и детские игрушки в память о погибших, среди которых — руководство МВД, в том числе глава МВД Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.

Видео публикуют в местных телеграм-каналах.

Из опубликованных кадров видно, как после ликвидации пожара к месту трагедии несут цветы и детские игрушки, чтобы почтить память погибших.

Напомним, утром 18 января в Броварах на Киевщине рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет. В это время в садике находились дети и сотрудники заведения. По последней информации, 16 погибших, среди которых 3 детей. В больницах находятся 30 раненых, в том числе 12 детей.

Позже в ГСЧС подтвердили, что разбился их вертолет ЕС-225. После падения он повредил детский сад, остекление в 14-этажном жилом доме и три легковых автомобиля.

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что в результате падения вертолета погибло руководство МВД. В частности, погибли министр МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.

Число жертв возросло до 18 человек, среди них – трое детей: падение вертолета в Броварах

Читайте также: