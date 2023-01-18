Оля Полякова в кожаном комбинезоне показала, как 44-летие в Лондоне праздновала

Украинская певица Оля Полякова 17 января отметила день рождения.

Звезде исполнилось 44 года. Этот день артистка решила провести вместе со своими детьми, которые учатся в Великобритании. Полякова отправилась к дочерям в Лондон. В стори своей страницы в Instagram исполнительница поделилась видео с празднования.

Поначалу Полякова показала, как ее старшая дочь, 17-летняя Маша вместе с менеджером Оли Артемом поют имениннице Happy birthday. После этого компания отправилась в один из местных ресторанов, где звезда продолжила праздник в компании иностранных звезд.

Оля Полякова с дочерью Машей / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова с дочерью Машей / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Так, поздравить Полякову пришли участник знаменитой поп-группы Army of Lovers Жан-Пьер Барда, а также знаменитый шведский музыкальный продюсер Андерс Ханссон, писавший музыку для Army of Lovers, Vacuum, Alcazar и многих других известных групп.

Оля Полякова с Жаном-Пьером Барда / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля не стала рассекречивать, совместила ли она полезное с приятным – отпраздновала день рождения и обсудила будущую музыкальную коллаборацию. Или это были просто дружеские посиделки.

Напомним, что ранее подруга и соведущая Оли Поляковой по проекту "Взрослые девочки" Маша Ефросинина показала ее такой, какой ее еще никто не видел. Ефросинина поделилась честным фото знаменитости.

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