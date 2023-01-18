Оля Полякова в кожаном комбинезоне показала, как 44-летие в Лондоне праздновала

Артистка собрала на празднование мировых звезд.
Украинская певица Оля Полякова 17 января отметила день рождения.
Звезде исполнилось 44 года. Этот день артистка решила провести вместе со своими детьми, которые учатся в Великобритании. Полякова отправилась к дочерям в Лондон. В стори своей страницы в Instagram исполнительница поделилась видео с празднования.
Поначалу Полякова показала, как ее старшая дочь, 17-летняя Маша вместе с менеджером Оли Артемом поют имениннице Happy birthday. После этого компания отправилась в один из местных ресторанов, где звезда продолжила праздник в компании иностранных звезд.
Так, поздравить Полякову пришли участник знаменитой поп-группы Army of Lovers Жан-Пьер Барда, а также знаменитый шведский музыкальный продюсер Андерс Ханссон, писавший музыку для Army of Lovers, Vacuum, Alcazar и многих других известных групп.
Оля не стала рассекречивать, совместила ли она полезное с приятным – отпраздновала день рождения и обсудила будущую музыкальную коллаборацию. Или это были просто дружеские посиделки.
Напомним, что ранее подруга и соведущая Оли Поляковой по проекту "Взрослые девочки" Маша Ефросинина показала ее такой, какой ее еще никто не видел. Ефросинина поделилась честным фото знаменитости.
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