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Оля Полякова в кожаном комбинезоне показала, как 44-летие в Лондоне праздновала

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Оля Полякова в кожаном комбинезоне показала, как 44-летие в Лондоне праздновала

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Артистка собрала на празднование мировых звезд.

Украинская певица Оля Полякова 17 января отметила день рождения.

Звезде исполнилось 44 года. Этот день артистка решила провести вместе со своими детьми,  которые учатся в Великобритании. Полякова отправилась к дочерям в Лондон. В стори своей страницы в Instagram исполнительница поделилась видео с празднования.

Поначалу Полякова показала, как ее старшая дочь, 17-летняя Маша вместе с менеджером Оли Артемом поют имениннице Happy birthday. После этого компания отправилась в один из местных ресторанов, где звезда продолжила праздник в компании иностранных звезд.

Оля Полякова с дочерью Машей / © instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова с дочерью Машей / Фото: instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова с дочерью Машей / © instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова с дочерью Машей / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Так, поздравить Полякову пришли участник знаменитой поп-группы Army of Lovers Жан-Пьер Барда, а также знаменитый шведский музыкальный продюсер Андерс Ханссон, писавший музыку для Army of Lovers, Vacuum, Alcazar и многих других известных групп.

Оля Полякова с Жаном-Пьером Барда / © instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова с Жаном-Пьером Барда / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля не стала рассекречивать, совместила ли она полезное с приятным – отпраздновала день рождения и обсудила будущую музыкальную коллаборацию. Или это были просто дружеские посиделки.

Напомним, что ранее подруга и соведущая Оли Поляковой по проекту "Взрослые девочки" Маша Ефросинина показала ее такой, какой ее еще никто не видел. Ефросинина поделилась честным фото знаменитости.

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Дата публикации
Просмотры
2125
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