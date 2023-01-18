Авіакатастрофа у Броварах: до місця трагедії несуть квіти та дитячі іграшки (відео)

У Броварах до місця падіння гвинтокрила небайдужі несуть квіти та дитячі іграшки у пам'ять про загиблих, серед яких - керівництво МВС, зокрема голова МВС Денис Монастирський, його заступник Євгеній Єнін і держсекретар Юрій Лубкович.

Відео публікують у місцевих телеграм-каналах.

З опублікованих кадрів видно, як після ліквідації пожежі до місця трагедії несуть квіти та дитячі іграшки, щоб вшанувати пам'ять загиблих.

Нагадаємо, вранці 18 січня у Броварах на Київщині поруч із дитячим садком та житловим будинком впав гвинтокрил. У цей час в садочку перебували діти та співробітники закладу. За останньою інформацією, 16 загиблих, серед яких 3 дітей. У лікарнях перебуває 30 поранених, зокрема — 12 дітей.

Пізніше у ДСНС пітвердили, що розбився їхній гвинтокрил ЕС-225. Після падіння він пошкодив дитячий садочок, скління у 14-поверховому житловому будинку та три легкових автомобілі.

Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що внаслідок падіння гвинтокрила загинуло керівництво МВС. Зокрема, загинули міністр МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та держсекретарем Лубкович.

Кількість жертв зросла зросла до 18 осіб, серед них – троє дітей: падіння гвинтокрила у Броварах

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