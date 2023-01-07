"Бахмут стоит, Бахмут держится": военный записал видео и рассказал о ситуации в городе

Военный ВСУ также напомнил о необходимости в беспилотниках Mavic 3.

Украинский военный в соцсети рассказал, что по состоянию на 7 января в Бахмуте Донецкой области ситуация стабильно напряженная, однако ВСУ держат его оборону.

Соответствующее видео он опубликовал в TikTok.

"Ночью и днем продолжаются тяжелые бои, штурмы, попытки врага продвинуться в город. Но линия обороны держится. Несмотря на колоссальные потери, враг пытается залезть в город, но линия обороны стоит", — говорится в видео.

Военный также попросил беспилотники Mavic 3, которые сегодня выполняют функции разведывательных и ударных БПЛА. Он подчеркнул, что у украинских солдат достаточно вооружения и обеспечения, однако необходимы беспилотники.

"За город не волнуйтесь, в городе стоят наши подразделения, город подконтролен Вооруженным силам Украины. Бахмут стоит, Бахмут держится. Было несколько "приходов" по нашей позиции, но слава Богу, все хорошо. Все козаки на своих местах, все держат позиции. Держим строй, все будет Украина", – говорит военный.

Напомним, военные в Бахмуте просят у Минобороны Украины беспилотники Mavic 3.

Ситуация в Бахмуте

Накануне, 5 января, в Донецкой области украинские силы противовоздушной обороны "приземлили" российский самолет.

Российские войска не оставляют попыток окружить Бахмут. Они бросают на штурм города много живой силы и несут большие потери. Украинские военные обороняют город от оккупантов уже почти пять месяцев.

По данным Института изучения войны, наступление российских оккупантов в Бахмуте близко к кульминации – маловероятно, что их атаки принесут значительный оперативный успех.

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