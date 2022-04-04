Байден назвал зверства в Буче военным преступлением

Президент США рассматривает возможность введения дополнительных санкций против РФ.

Президент США Джо Байден прокомментировал зверства, совершенные Россией и президентом Владимиром Путиным в Буче.

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Жуткие события он назвал "военным преступлением", впрочем, отметил, что не считает их геноцидом. Об этом сообщает CNN. Также Байден добавил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России. Объявит о них американский президент в скором времени.

"Мы должны собрать информацию. Мы должны продолжать поставлять Украине оружие, которое им нужно для продолжения борьбы, и мы должны получить все детали, чтобы это могло быть реальным — провести судебный процесс по военным преступлениям. Путин жесток, и то, что происходит в Буче, возмутительно, и все это видели", – добавил президент США.

Напомним, после освобождения Киевской области от российских оккупантов зверства путинских армейцев шокировали весь мир — в Сети разлетелись фотографии пыток мирных людей, которых перед варварскими убийствами раздевали, насиловали, морили голодом, связывали и т.д.

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