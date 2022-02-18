Боевики устроили 65 обстрелов на Донбассе: били коварно из населенных пунктов

Боевики устроили 65 обстрелов на Донбассе: били коварно из населенных пунктов

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

С начала суток пророссийские боевики устроили 65 обстрелов в Донбассе, из них 51 – с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Оккупанты били из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, а также вооружения боевой машины пехоты и крупнокалиберных пулеметов.

В штабе ООС также сообщили, что во время обстрелов КПВВ "Счастье", на котором находилась гуманитарная колонна Управления Верховного Комиссара ООН, боевики применили минометы калибра 82 мм, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Пострадавших нет.

"Противник коварно ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов. Такими действиями враг пытается заставить подразделения Вооруженных Сил Украины открывать ответный огонь, чтобы в дальнейшем обвинить украинских защитников в обстрелах мирных жителей", — отметили в штабе.

Там подчеркнули, что не открывают огонь по объектам гражданской инфраструктуры и соблюдают нормы Международного гуманитарного права.

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