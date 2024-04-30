Будут ли отменять ограничения на Пасху: в Нацполиции ответили

Ограничения в Украине на пасхальные праздники отменяться или изменяться не будут. График комендантских часов военные областные администрации тоже не планируют.

Об этом в рамках единственного телемарафона сообщил начальник департамента превентивной деятельности Нацполиции Максим Ахрамеев.

"Ничего не меняется. Областные военные администрации, насколько мне известно, не меняют график комендантского часа, с "нулей" до 5 утра. Поэтому также обращаюсь к верующим, если кто собирается всю ночь провести в культовом сооружении для религиозных обрядов: не нарушайте комендантские часы …Будем проверять, будем обращаться к гражданам. Понятно, что где-то будем относиться с пониманием, будем разъяснять, будем проводить профилактические беседы, но в целом я надеюсь на сознание наших граждан… чтобы они не создавали дополнительной работы для полиции", — подчеркнул Максим Ахрамеев.

Напомним, что в субботу перед Пасхой нужно вести себя, как следует христианам: чтить Господа, ничего не праздновать и сохранять спокойствие и тишину.

Читайте также: