"Цель Кремля – превращение ВОТ в всероссийскую свалку": Данилов

Алексей Данилов подчеркнул, что Россия хочет превратить ВОТ в большую свалку.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что у России нет никаких реальных планов по восстановлению временно оккупированных территорий Украины и она планирует сделать там всероссийскую свалку.

Об этом он написал в Twitter.

"Цель — превращение ВОТ в "серую зону" перманентно продолжающегося экологического бедствия, всероссийскую свалку, землю, непригодную к обработке и жизни", — говорится в сообщении.

По его словам, Россия не может победить Украину на поле боя, потому пытается компенсировать военные несостоятельности тактикой выжженной земли.

"Россия не планирует возобновление работы предприятий на ВОТ Украины с целью их включения в экономическую и энергетическую систему России. Планируется еще не разрушенные предприятия довести до критического состояния в том числе для возможности использования объектов критической инфраструктуры в качестве "технологического оружия" для создания максимальных препятствий наступательным действиям СОУ. Только полная деоккупация ВОТ – гарантия экономической и социальной трансформации", — резюмировал секретарь СНБО.

Напомним, Россия хочет превратить оккупированные части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в свалки. Москва планирует потратить 1,3 млрд рублей на оборудование мусорных свалок, туда планируют вывозить отходы со всей территории РФ.

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