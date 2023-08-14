"Мета Кремля – перетворення ТОТ на всеросійське сміттєзвалище": Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що Росія не має жодних реальних планів з відновлення тимчасово окупованих територій України і планує зробити там всеросійське сміттєзвалище.

Про це він написав у Twitter.

"Мета – перетворення ТОТ на "сіру зону" перманентно триваючого екологічного лиха, всеросійське сміттєзвалище, землю, непридатну до обробки та життя", – йдеться у дописі.

За його словами, Росія не може перемогти Україну на полі бою, тому намагається компенсувати військові неспроможності тактикою випаленої землі.

"Росія не планує відновлення роботи підприємств на ТОТ України з метою їх включення до економічної та енергетичної системи рф. Планується ще не зруйновані підприємства довести до критичного стану в тому числі для можливості використання об’єктів критичної інфраструктури в якості "технологічної зброї" для створення максимальних перешкод наступальним діям СОУ. Тільки повна деокупація ТОТ – гарантія економічної та соціальної трансформації", - резюмував секретар РНБО.

Нагадаємо, Росія хоче перетворити окуповані частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей на сміттєзвалища. Москва планує витратити 1,3 млрд рублів на обладнання сміттєвих звалищ, туди планують вивозити відходи з усієї території РФ.

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