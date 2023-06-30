Череватый рассказал о ситуации на Бахмутском направлении: "Вагнеровцев нет"

На сегодняшний день на Бахмутском направлении "вагнеровцев" нет.

Оккупационная армия продолжает удерживать мощную группировку на Бахмутском направлении. Несмотря на это, "вагнеровцев" на этом там больше нет.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Он говорит, что Бахмутский остается одним из самых трудных на фронте.

"На сегодняшний день на Бахмутском направлении "вагнеровцев" нет. Там есть вражеская группировка достаточно мощная — до 50 тысяч, более 300 танков, более 330 артиллерийских систем и 140 реактивных систем залпового огня", — рассказал Череватый.

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По его словам, на направлении сейчас воюют:

десантники;

пехотные подразделения;

войска терробороны;

боевой армейский резерв, так называемый "Барс";

части подразделений небольших НДП.

По словам Череватого, для Украины конфликт между разными сегментами вражеских войск очень на руку, поскольку "неудачи никто не хочет делить, только победы".

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный оценил, как мятеж ПИК "Вагнер " в России повлиял на ситуацию на фронте, а также угрозу со стороны этих наемников в Беларуси.

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