Данилов подтвердил подрыв луганского террориста Корнета

Секретарь СНБО намекнул, что с другими боевиками может произойти подобная история.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подтвердил информацию о том, что вЛуганске ранен при взрыве так называемого "врио главы МВД ЛНР" Игоря Корнета.

Об этом он заявил в эфире телемарафона.

Данилов напомнил, что все незаконные группировки будут нести ответственность согласно действующему законодательству.

"Луганщина — это Украина, и то, что себе придумали эти террористические группировки, временно захватив определенную часть нашей территории считали, будто они какие-то министры... Все, кто грабил нашу Украину, будут нести ответственность — в том числе произошедшую вчера ", – сказал Данилов.

Он отметил, что сейчас сложно сказать, кто мог стоять за этим взрывом.

"Потому что у них были сложные отношения с так называемым руководителем этой территории. Там многогранная вещь, но я хочу напомнить, что Господь все видит и каждый получит по достоинству", — сказал Данилов.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате взрыва в Луганске якобы ранен так называемый министр внутренних дел "ЛНР" Игорь Корнет.

Кроме того, мы ранее информировали, что во временно оккупированном Луганске 15 мая произошел мощный взрыв. Отмечается, что инцидент произошел в центре города по улице Демехина.

Читайте также: