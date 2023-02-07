Дания передаст Украине списанные танки Leopard 1

Ожидается, что первые танки от Дании поступят в Украину в течение нескольких месяцев.

Дания передаст Украине свои списанные танки Leopard 1A5.

Об этом сообщает DR.DK.

Списанные датские танки Leopard 1A5 должны быть очищены от пыли, доведены до готовности и отправлены на поле боя в Украине. Речь идет о танках Leopard более старого производства, которые уже не входят в состав вооруженных сил Дании.

Их продали в 2010 году немецкой компании FFG, но техника по-прежнему находится в Дании. Ожидается, что первые танки поступят в Украину в течение нескольких месяцев. По информации издания, Украина получит "трехзначное количество старых немецких танков".

Что известно о танках Leopard 1A5

Как пишет Defence-ua, Leopard 1A5 является последней модификацией танка от 1987 года. Вне всего на три года младше Т-64БВ.

Эта модель имеет стабилизатор вооружения, новую прицельную и компьютеризированную систему управления огнем, а также турбированный дизель на 830 л.

Система управления вооружением – EMES 18, созданная на основе СУО танка Leopard 2.

По мнению издания, Leopard 1A5 по этому показателю находится на уровне советских танков конца 1980-х годов – Т-64БВ, Т-72Б, Т-80, если не превышает их по качеству прицельных устройств и ночного режима.

Ранее сообщалось, что Германия передаст Украину 178 танков Leopard 1.

Напомним, 6 февраля в Польшу прибыл первый танк Leopard 2 для Украины от Канады. В общей сложности Оттава пообещала предоставить нам 4 танка.

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