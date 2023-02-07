Данія передасть Україні списані танки Leopard 1

Очікується, що перші танки від Данії надійдуть до України протягом кількох місяців.

Данія передасть Україні свої списані танки Leopard 1A5.

Про це повідомляє DR.DK.

Зазначається, що списані данські танки Leopard 1A5 мають бути очищені від пилу, доведені до готовності та відправлені на поле бою в Україні. Йдеться про танки Leopard старішого виробництва, які вже не входять до складу збройних сил Данії.

Їх продали у 2010 році німецькій компанії FFG, але техніка досі перебуває в Данії. Очікується, що перші танки надійдуть до України протягом кількох місяців. За інформацією видання, Україна отримає "тризначну кількість старих німецьких танків".

Що відомо про танки Leopard 1A5

Як пише Defence-ua, Leopard 1A5 є останньою модифікацією танка від 1987 року. Вні лише на три роки молодший за Т-64БВ.

Ця модель має стабілізатор озброєння, нову прицільну та комп'ютеризовану систему керування вогнем, а також турбований дизель на 830 к.с.

Система управління озброєнням – EMES 18, яка створена на основі СУО танка Leopard 2.

На думку видання, Leopard 1A5 за цим показником знаходиться на рівні радянських танків кінця 1980-х років - Т-64БВ, Т-72Б, Т-80, якщо не перевищує їх за якістю прицільних пристроїв та нічного режиму.

Раніше повідомлялося, що Німеччина передасть Україні 178 танків Leopard 1.

Нагадаємо, що 6 лютого до Польщі прибув перший танк Leopard 2 для України від Канади. Загалом Оттава пообіцяла надати нам 4 танки.

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