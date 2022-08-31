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Депутат от "Слуги народа" рассказала, разрешат ли студентам выезжать за границу

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Депутат от "Слуги народа" рассказала, разрешат ли студентам выезжать за границу

Фото: УНИАН

Украинским студентам пока не разрешили уезжать за границу.

Вопрос о разрешении на выезд из Украины не вынесен на заседание Кабинета министров.

Об этом сообщила депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина.

"Вопрос на Кабмин о возможности выезда студентов не вынесли. К сожалению. О сроках и будущих решениях рассказать не могу, ведь не могу отвечать за других. Так же, к сожалению, не я принимаю это решение. Я сделала все возможное, чтобы он был принято. И буду делать дальше! Все ваши нервы понимаю, сама в таком же состоянии", — написала Гришина.

Напомним, Минобороны передало в Верховную Раду свои предложения изменений в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" о добровольности постановки на военный учет женщин.

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