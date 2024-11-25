Дрон атаковал АЗС в Никополе: ранены люди (фото)

Двое раненых попали в больницу в состоянии средней тяжести.
Российские войска атаковали Никополь дроном-камикадзе 25 ноября, повредив АЗС и авто.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Из-за удара дроном-камикадзе в Никополе пострадали два человека – 48-летняя женщина и 54-летний мужчина. Они попали в больницу в состоянии средней тяжести.
В результате атаки повреждены автозаправочная станция и легковое авто.
Напомним, в этот же день оккупанты атаковали Харьков ракетой С-300. Власти сообщили о 19 пострадавших и 41 поврежденном доме.
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