Эксперт сравнил новейшее оружие Путина с российской "Ладой"

В Российской Федерации за последние 10-15 лет велся целый ряд научно-исследовательских работ в области вооружений в ключевых сферах. Были созданы некоторые образцы. Но говорить о том, что аналогов этим образцам нет – преувеличение.

Об этом в эфире телеканала FreeDом рассказал военный эксперт Константин Машовец.

"Аналогов нет — это очень "смелое" заявление со стороны военно-политического руководства России. Там было несколько концептуальных направлений, которыми развивалось вооружение и военная техника РФ. Например, средства воздушного нападения, ракетное вооружение, морское вооружение. В одних они продвинулись существенно — в области программного обеспечения и средств воздушного нападения, в других продвинулись — меньше. Они имели модернизацию советских учреждений — то, что создавалось еще в годы Советского союза и попытки создать что-то принципиально новое. Все упирается в уровень технологического развития. Я вам наведу пример: знаете толковый российский автомобиль? Что он по сравнению с мировыми моделями? Вот так и в вооружении", – отметил эксперт.

Напомним, в России заявили, что тщательно исследуют западное вооружение на трофеях, чудом полученных в Украине.

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