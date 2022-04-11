Ericsson полностью останавливает работу в России на неопределенный срок

Сотрудников в России отправят в отпуска.

Шведский производитель оборудования для сетей мобильной связи Ericsson приостановит свой бизнес в РФ на неопределенный срок. Теперь из-за пятого пакета санкций российские государственные операторы не могут использовать оборудование Ericsson.

Об этом говорится в заявлении компании.

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"На фоне последних событий и санкций ЕС компания приостановит бизнес в РФ на неопределенный срок", — говорится в сообщении компании.

В настоящее время Ericsson ведет переговоры с клиентами и партнерами о бессрочном прекращении пострадавшего бизнеса, а сотрудников компании в РФ отправят в оплачиваемый отпуск.

Доля Ericsson на российском телекоммуникационном рынке составляет около 20%.

Напомним, более семи тысяч санкций уже наложены на Россию. Цивилизованные страны, кажется, начали собственное соревнование, кто из них больше всего навредит неадекватной России. Эксперты оценили, наступит ли от санкций конец экономике России.

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