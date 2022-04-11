Ericsson повністю зупиняє роботу в Росії на невизначений термін

Ericsson повністю зупиняє роботу в Росії на невизначений термін

Співробітників у Росії відправлять у відпустки.

Шведський виробник обладнання для мереж мобільного звʼязку Ericsson призупинить свій бізнес у РФ на невизначений термін. Тепер через пʼятий пакет санкцій російські державні оператори не можуть використовувати обладнання Ericsson.

Про це йдеться у заяві компанії.

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“На тлі останніх подій та санкцій ЄС компанія призупинить бізнес в РФ на невизначений термін”, - йдеться в повідомленні компанії.

Наразі Ericsson веде переговори з клієнтами та партнерами щодо безстрокового припинення постраждалого бізнесу, а співробітників компанії в РФ відправлять в оплачувану відпустку.

Частка Ericsson на російському телекомунікаційному ринку становить близько 20%.

Нагадаємо, понад сім тисяч санкцій вже накладені на Росію. Цивілізовані країни, здається, розпочали власне змагання, хто з них найбільше нашкодить неадекватній Росії. Експерти оцінили, чи настане від санкцій кінець економіці Росії.

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