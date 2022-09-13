"Это приведет к катастрофе": военный эксперт объяснил, когда Путин может объявить всеобщую мобилизацию

Путин может объявить всеобщую мобилизацию в конце этого года. На это может повлиять то, что его "энергетическая карта" не сыграла.

Общая мобилизация в России может произойти в конце этого года. В то же время это приведет к катастрофе в РФ.

Об этом в интервью ТСН рассказал военный эксперт Михаил Самусь.

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"Путину всегда не хватало решимости. Когда он предпринимает решительные шаги, он попадает в передрягу. Он, как КГБшник, очень осторожен, пытается перестраховаться. Сейчас он не решается объявить общую мобилизацию, но потом может в самое неуместное время ее объявить – и это приведет к катастрофе", – подчеркнул Михаил Самусь.

По его словам, сейчас оккупанты еще сохраняют надежду на шансы, что их тактика "заморозки" Европы сыграет. Они рассчитывают, что произойдет дефицит газа и нефти.

“Хотя если Европа сейчас создаст соответствующие запасы, тогда она сможет помочь нам газом, а мы при удачном сценарии поможем электроэнергией. Путин специально создает напряжение вокруг Запорожской АЭС для того, чтобы в Европе был дефицит электроэнергии. Он ставит именно этот компонент, оттягивая мобилизацию. Но он ее объявит, когда поймет, что энергетическая карта не сыграла. Думаю, что это произойдет в конце зимы – в начале весны”, – подчеркнул военный эксперт.

Напомним, что ВСУ на Харьковщине "затрофеили" российскую РСЗО "Торнадо" и пушку "Мста-С".

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