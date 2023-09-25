"Фейерверк" на вражеском складе боеприпасов: под Луганском гремят взрывы

Детонация такая сильная, что вокруг выбило окна. На место мчат "скорые" и МЧСники оккупантов.

Сильный взрыв прогремел 25 сентября в оккупированном Сорокино (бывший Краснодон) в Луганской области, после чего появились сообщения о "прилетах" по российским складам боеприпасов.

Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский и российские Телеграм-каналы.

Так, в Сорокином были попадания по российским складам боеприпасов на заводе "Юность".

"Фейерверк на складе боеприпасов в Краснодоне. Самое удивительное, что эти дебилы так до сих пор складывают б/к скопом в одном месте. Поэтому сегодня снарядный голод у оккупантов немного усилится", — говорится в сообщении Казанского.

Фото и видео из Краснодона (Сорокино)

Весь город сотрясается от взрывов: детонирует склад с боеприпасами. В Сети появились фото и видео со взрывами, похожими на фейерверки, и поднимающимся в небо темным дымом.

"Детонация была такой силы, что вокруг выбило окна. Причина взрыва пока не установлена, на место едут медики и МЧС. Из ближайших школ эвакуировали учеников", – информируют российские Телеграм-каналы.

Заметим, что Сорокино находится в глубоком тылу российских оккупантов.

Взрыв в Сорокино Луганской области/Фото из российских пабликов

Взрывы в Сорокино: "прилетело" по склад БК оккупантов на Луганщине

К слову, накануне в ГУР Минобороны Украины сообщили, что в ночь на 24 сентября неизвестные диверсанты устроили "бавовну" в Московской и Калужской областях РФ.

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