Снабжение дронов-камикадзе должно усилить возможности Украины в борьбе за территориальную целостность.

Франция планирует поставки Украине своей первой разработки дронов-камикадзе. Министр обороны Франции Себастьен Лекорню сообщил, что будет в ближайшие недели.

Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню в социальной сети X.

Он также отметил, что страна успешно провела испытание своего первого дрона-камикадзе, известного как боеприпас с дистанционным управлением.

Лекорню подчеркнул, что эта разработка важна для восстановления суверенитета над ключевыми военными технологиями, которые играют значительную роль в современной войне. "Этот шаг подтверждает нашу приверженность поддержке Украины в борьбе за свою территориальную целостность и безопасность", — заявил министр.

Важно отметить, что дроны-камикадзе могут стать эффективным инструментом в военных операциях, поскольку позволяют выполнять задачи с высокой точностью, нанося удары по противнику с безопасного расстояния. Эта технология уже была опробована в других странах и доказала свою эффективность в боевых условиях.

Франция активно работает над модернизацией своих вооруженных сил и расширением военного сотрудничества с партнерами, в частности, в контексте войны в Украине. Поставки дронов-камикадзе отражают обязательство Франции поддерживать Украину в условиях агрессии со стороны России.

Успешные испытания дронов-камикадзе свидетельствуют о прогрессе развития военных технологий Франции. Министр обороны отметил, что восстановление суверенитета над такими технологиями является важным этапом обеспечения безопасности Франции и ее союзников.

Эти дроны могут стать частью более широкой программы поддержки Украины, которая включает поставки других видов военной техники и вооружения. Таким образом Франция продолжает укреплять свою роль как ключевого партнера Украины в борьбе против агрессии.

В целом поставка дронов-камикадзе является знаковым шагом в военном сотрудничестве между Францией и Украиной, демонстрируя стремление Франции поддерживать украинские вооруженные силы в их борьбе за свободу и независимость.

Напомним, создание совместных украинско-французских производств оружия позволит Украине значительно увеличить производство дронов, снарядов и боевой техники. Привлечение инвестиций и сотрудничество с партнерами помогут улучшить обороноспособность страны, невзирая на финансовые ограничения.

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