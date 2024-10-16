Франція поставить Україні свою першу розробку дронів-камікадзе: подробиці

Постачання дронів-камікадзе повинно посилить можливості України в боротьбі за територіальну цілісність.

Франція планує постачання Україні своєї першої розробки дронів-камікадзе. Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню повідомив, що буде найближчими тижнями.

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню в соціальній мережі X.

Він також зазначив, що країна успішно провела випробування свого першого дрона-камікадзе, відомого як боєприпас з дистанційним управлінням.

Лекорню підкреслив, що ця розробка є важливою для відновлення суверенітету над ключовими військовими технологіями, які відіграють значну роль у сучасній війні. "Цей крок підтверджує нашу відданість підтримці України у боротьбі за свою територіальну цілісність і безпеку", - заявив міністр.

Важливо відзначити, що дрони-камікадзе можуть стати ефективним інструментом у військових операціях, оскільки дозволяють виконувати завдання з високою точністю, завдаючи ударів по противнику з безпечної відстані. Ця технологія вже була випробувана в інших країнах і довела свою ефективність у бойових умовах.

Франція активно працює над модернізацією своїх збройних сил та розширенням військової співпраці з партнерами, зокрема в контексті війни в Україні. Поставки дронів-камікадзе відображають зобов'язання Франції підтримувати Україну в умовах агресії з боку Росії.

Успішні випробування дронів-камікадзе свідчать про прогрес у розвитку військових технологій Франції. Міністр оборони зазначив, що відновлення суверенітету над такими технологіями є важливим етапом для забезпечення безпеки Франції та її союзників.

Ці дрони можуть стати частиною ширшої програми підтримки України, яка включає в себе постачання інших видів військової техніки та озброєння. Таким чином, Франція продовжує зміцнювати свою роль як ключового партнера України в боротьбі проти агресії.

Загалом, постачання дронів-камікадзе є знаковим кроком у військовій співпраці між Францією та Україною, демонструючи прагнення Франції підтримувати українські збройні сили у їхній боротьбі за свободу та незалежність.

Нагадаємо, створення спільних українсько-французьких виробництв зброї дозволить Україні значно збільшити виробництво дронів, снарядів і бойової техніки. Залучення інвестицій і співпраця з партнерами допоможуть покращити обороноздатність країни, незважаючи на фінансові обмеження.

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