Где наступали оккупанты: в Генштабе сообщили новости с фронта

В Украине на фронте в течение суток произошло 85 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не совершал.

На Лиманском направлении защитники отбили шесть атак.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 7 атак в районах населенных пунктов Часов Яр, Ивановское, Клищиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 24 атаки в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Уманское, Первомайское, Невельское, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении наши военные продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Победа, Новомихайловка и восточнее Водяного Донецкой области, где враг 36 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг совершил 5 атак на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении россияне два раза атаковали позиции наших войск на левобережье Днепра.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 4 зенитно-ракетным комплексам и 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 4 радиолокационным станциям, 1 пункту управления, 1 району сосредоточения личного состава, 4 средствам противовоздушной обороны и 1 артиллерийскому средству врага.

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