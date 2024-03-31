Де наступали окупанти: у Генштабі повідомили новини з фронту

В Україні на фронті впродовж доби відбулося 85 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку захисники відбили шість атак.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 7 атак в районах населених пунктів Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 24 атаки в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське, Невельське, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку наші військові продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка та східніше Водяного Донецької області, де ворог 36 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив 5 атак на позиції наших захисників у районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку росіяни два рази атакували позиції наших військ на лівобережжі Дніпра.

Втрати ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 зенітно-ракетних комплексах та 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 4 радіолокаційних станціях, 1 пункту управління, 1 району зосередження особового складу, 4 засобах протиповітряної оборони та 1 артилерійському засобу ворога.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Біля Авдіївки росіяни змінили тактику! Підходять до українців впритул