Где ВСУ отражали атаки врага: новости от Генштаба

С начала суток на фронте произошло 95 боевых столкновений. Украинские воины продолжают стойко удерживать оборону.

Об этом сообщил Генштаб.

На Харьковском направлении российские оккупанты один раз пытались совершить штурм оборонительных рубежей украинского войска в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник четырежды активно шел на позиции наших подразделений в районе Синьковки, Стельмаховки и Глушковки, одно боестолкновение продолжается.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила семь атак на позиции украинцев вблизи Макеевки, Чернещины, Невского и Торского. Пять боестолкновений завершились без успеха для противника, еще два продолжаются.

На Сиверском направлении вблизи населенных пунктов Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Выемка защитники украинской земли отбили три атаки оккупационной армии, еще четыре атаки.

На Краматорском направлении захватчики совершали штурм позиций нашего войска вблизи Курдюмовки. Атака врага отражена.

На Торецком направлении количество вражеских атак выросло до семи. Враг сосредоточил свои усилия в районе Торецка, Щербиновки и Нелиповки, где произошло четыре боестолкновения, три атаки противника до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты, при поддержке авиации, предприняли уже 22 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоторецкая, Гродовки, Миролюбовки, Николаевки, Новогрудки и Мариновки. Силы обороны сдерживают напор и в настоящее время отразили 16 атак противника, шесть атак еще продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.

Продолжаются бои вблизи Цукурино, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки на Кураховском направлении. По уточненной информации, в этом районе за сегодняшний день отражены 13 из 36 атак оккупационной армии. Идут ожесточенные бои.

На Времивском направлении противник четырежды шел на штурм позиций наших подразделений неподалеку от Угледара, Ровно и Катериновки. Продолжаются два боестолкновения.

На Ореховском направлении оккупанты предприняли три попытки атаковать наши подразделения вблизи Пятихаток и в направлении Новоандреевки. Также террористическая армия обстреляла неуправляемыми авиационными ракетами Каменское.

На Приднепровском направлении противник нанес авиационный удар по району Николаевки Херсонской области. Также захватчик не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций, так за сегодня им было совершено три атакующих действия, пока одно боеприкосновение продолжается.

Напомним, по состоянию на утро 19 сентября 2024 года ВСУ уничтожили 638 140 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1130 военных.

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