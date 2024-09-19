Де ЗСУ відбивали атаки ворога: новини від Генштабу

Від початку доби на фронті відбулося 95 бойових зіткнень. Українські воїни продовжують стійко тримати оборону.

Про це повідомив Генштаб.

На Харківському напрямку російські окупанти один раз намагались здійснити штурм оборонних рубежів українського війська в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази активно йшов на позиції наших підрозділів у районі Синьківки, Стельмахівки та Глушківки, одне боєзіткнення триває.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українців поблизу Макіївки, Чернещини, Невського та Торського. П’ять боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще два тривають.

На Сіверському напрямку поблизу населених пунктів Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка та Виїмка оборонці української землі відбили три атаки окупаційної армії, ще чотири атаки триває.

На Краматорському напрямку загарбники здійснювали штурм позицій нашого війська поблизу Курдюмівки. Атаку ворога відбито.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак зросла до семи. Ворог зосередив свої зусилля в районі Торецька, Щербинівки та Неліпівки, де відбулось чотири боєзіткнення, три атаки противника досі тривають.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти, за підтримки авіації, здійснили вже 22 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Новоторецька, Гродівки, Миролюбівки, Миколаївки, Новогродіки та Маринівки. Сили оборони стримують натиск та на цей час відбили 16 атак противника, шість атак ще тривають. Втрати ворога уточнюються.

Тривають бої поблизу Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, у цьому районі за сьогоднішній день відбито 13 з 36 атак окупаційної армії. Точаться запеклі бої.

На Времівському напрямку противник чотири рази йшов на штурм позицій наших підрозділів неподалік Вугледару, Рівнополя та Катеринівки. Тривають два боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили три спроби атакувати наші підрозділи поблизу П’ятихаток та в напрямку Новоандріївки. Також терористична армія обстріляла некерованими авіаційними ракетами Кам’янське.

На Придніпровському напрямку противник завдав авіаційного удару по району Миколаївки Херсонської області. Також загарбник не полишає спроб вибити наші підрозділи з займаних позицій, так за сьогодні ним було здійснено три атакувальні дії, наразі одне боєзіткнення триває.

Нагадаємо, станом на ранок 19 вересня 2024 року ЗСУ знищили 638 140 ​​​​​​солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1130 військових.

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